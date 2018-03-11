Профсоюзы предупреждают о возможной отмене летних рейсов Vueling

Испанский профсоюз пилотов воздушных линий (Sepla) предупредил, что из-за непрекращающихся увольнений пилотов компании Vueling в периоды наплыва туристов, включая Страстную неделю и летний сезон, могут быть отмены рейсов, особенно в аэропорту Барселоны «Эль-Прат».

Sepla сообщает, что массовый уход пилотов связан с неудовлетворительными условиями труда в авиакомпании, в том числе низкой зарплатой. Работники Vueling также жалуются на то, что компания не выполняет прежние договорённости.

По подсчётам профсоюза, оклад пилотов при поступлении на работу в Vueling составляет 1 тысячу евро, в то время как у других лоукостеров эта цифра может достигать 3 тысяч. Также отмечается, что в таких компаниях, как easyJet, Norwegian и Ryanair, проводят активные кампании по привлечению пилотов.

Профсоюз сообщает, что за последние 12 месяцев из авиакомпании ушли около 100 пилотов, в то время как их общее число составляет 1100 человек. Также отмечается, что, несмотря на начатый в августе прошлого года набор пилотов, пока дефицит восполнить не удалось.