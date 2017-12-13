Проезд по платным дорогам Испании подорожает впервые за три года

С 1 января 2018 года средняя стоимость проезда по платным трассам Испании вырастет на 1,91%, сообщают информационные агентства страны. Это повышение станет первым за три года, так как в 2016-м и 2017-м тарифы, напротив, были снижены.

Данная мера станет следствием восстановления интенсивности дорожного движения и оказания финансовой помощи управляющим девяти обанкротившихся трасс, запланированного на январь. После этой процедуры Министерство развития вновь объявит тендер на их эксплуатацию.

Интенсивность дорожного движения по платным трассам, протяженность которых составляет 2 550 километров, растет уже четыре года подряд. За 9 первых месяцев года она увеличилась на 4,7% - до 19 801 автомобиля в день.

Кроме того, дороги, чьи управляющие оказались банкротами, стали использоваться гораздо чаще среднего: в период с января по сентябрь число машин на них выросло до 7 610 в день (+9,4%). На трассе AP-41 Мадрид-Толедо эта цифра оказалась еще выше и составила 15,5%, а на трассе R-5 Мадрид-Навалькарнеро был зафиксирован рекордный рост на 34,6%.

Грядущее повышение цен будет произведено в соответствии с формулой автоматического пересмотра тарифов, которая была согласована с правительством Испании еще в 2002 году. Одной из основных переменных данной схемы является средняя арифметическая между октябрьскими Индексами потребительских цен (IPC) за тот или иной и следующим за ним годы. Кроме того ,при подсчете учитываются и изменения в характеристиках дорожного движения.