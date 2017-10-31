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          Новости Испании » Новости » Туризм » Продажи проездных с магнитной полосой в Мадриде прекратятся уже на этой неделе

          Продажи проездных с магнитной полосой в Мадриде прекратятся уже на этой неделе

          14:49 31.10.2017

          31 октября в Мадриде станет последним днем продаж проездных билетов старого образца с магнитной полосой, сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на Региональный транспортный консорциум (CRTM). Те, в чьем распоряжении остались бумажные проездные документы, смогут воспользоваться ими до 31 декабря включительно. Начиная с 1 января 2018 года в столичном общественном транспорте будут использоваться исключительно бесконтактные карты Multi. Пассажиры смогут пополнять их в соответствии с любой из существующих модальностей, будь то билет Metrobús на метро и автобус, абонемент Bonobús на 10 поездок по пригородным автобусным маршрутам или билет на однократную поездку на метро.

          14 октября завершилась организованная региональным правительством стодневная кампания по бесплатной выдаче карт Multi, и за это время предложением властей воспользовались почти 1,2 миллиона человек. Еще 300 000 карт было приобретено в точках их продаж. Сейчас они продаются за 2,5 евро. Срок действия карточки составляет 10 лет, и в течение этого срока ее можно пополнять неограниченное количество раз. Multi не является именной, поэтому ее можно передавать или использовать для оплаты проезда сразу нескольких пассажиров. Кроме того, карта позволит применить скидки для многодетных семей и пассажиров с ограниченными физическими возможностями, что до этого момента допускалось только при использовании именных проездных. 

          Единственным ограничением на сегодняшний день является невозможноть использования Multi для разовых поездок на городских автобусах и электричках Cercanías в силу технических причин.

          Темы: Туризм  Мадрид

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