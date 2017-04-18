Проблема уличной торговли в Барселоне вновь набирает обороты

С наступлением весны в Барселоне вновь обострилась проблема уличной торговли: уже несколько дней продавцы оккупируют улицы района Барселонета. Если в прошлом году они расстилали покрывала со своими товарами неподалеку от проспектов Колон и Жоан де Борбо, то на этот раз они пытаются расположиться в том числе на первой линии пляжа и на бульваре Рамбла, пишет газета ABC.

Чаще всего уличные коммерсанты торгуют парео и полотенцами, а также солнцезащитными очками, футболками с символикой футбольного клуба «Барселона», кроссовками и моноподами. Некоторые продавцы раскладывают свои товары на одеяле на земле, в то время как другие их «коллеги» предпочитают ходить по пляжу, предлагая отдыхающим спектр товаров от пляжной одежды до еды и напитков.

Немногие меры, предпринятые мэрией каталонской столицы в прошлом году для борьбы с этим явлением, возмутили торговцев центральной части города. В этом году ситуация может повториться: на прошлой неделе председатель фракции Народной партии (PP) в городской администрации Барселоны Альберто Фернандес выразил сожаление в связи с «отсутствием диалога» и «попустительством» мэра Ады Колау по отношению к уличным торговцам. Представители PP намерены потребовать реализации экстренного плана борьбы с данной проблемой. Аналогичное мнение выразили и пресс-секретарь группы Demòcrata Хоаким Форн и лидер партии Ciudadanos в мэрии Карина Мехиас.

В связи с критикой в адрес администрации заместитель мэра Жерардо Писарельо заверил, что власти будут предпринимать «уверенные шаги для того, чтобы не допустить неавторизованной торговли» путем «превентивных операций против интенсивного заполонения общественного пространства, которое может помешать свободному перемещению граждан и работе других торговых точек». Он также подчеркнул готовность городской администрации обеспечить альтернативные варианты занятости уличным коммерсантам.