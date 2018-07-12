Присутствие Airbnb в Барселоне сокращается, а в Мадриде расширяется

В прошлом году Airbnb в Барселоне отметился самым незначительным ростом на фоне других европейских городов: он составил всего 15%. В то же время впервые количество забронированных через платформу ночей в туристических апартаментах превысило 3 миллиона. Как сообщается в исследовании консалтинговой компании Colliers и La Haya Hotelschool на Airbnb в 2017 году пришлось 13,2% бронирований в Барселоне, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 11,8%.

В Мадриде наблюдается обратная ситуация: в минувшем году испанская столица продемонстрировала самые высокие показатели роста по Европе – 67%. Число ночёвок в столице Испании составило 2,1 млн. Платформа увеличила своё присутствие на рынке гостиничных услуг Мадрида вдвое, превысив 10%. В столичной мэрии в ответ также объявили о принятии мер по сдерживанию бесконтрольного роста платформы.

В то же время, сравнивая принимаемые в разных городах Европы меры, исследователи отмечают, что зачастую их оказывается недостаточно для сдерживания роста компании.

Также отмечается, что жильё в Барселоне, представленное на Airbnb, привлекает преимущественно туристов с низкой покупательной способностью. 47% предложений – комнаты в аренду. В Мадриде этот показатель составляет 30%.

Спрос позволяет владельцам туристического жилья в Барселоне устанавливать более высокие цены на аренду, которые на 10-40% превышают цены в столице Испании. Средняя цена по Мадриду составляет 81 евро, в Барселоне жильё на Airbnb на 32% дороже.

Также сообщается, что в двух крупнейших городах Испании основная масса туристических апартаментов сконцентрирована в центре. В Барселоне 60% приходится на районы Эшампле и Сьютат-Велья, в Мадриде 61% – на центральный район.