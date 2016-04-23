Приспособления для хождения по воде покоряют испанские пляжи

Этим летом на пляжах Испании можно будет увидеть необычные устройства - Hobie Stand Up Eclipse – доски, оснащенные педалями и рулем. Как сообщают испанские СМИ, спустя всего час после их презентации официальный дистрибьютор получил более тысячи писем с просьбой предоставить дополнительную информацию или забронировать доску.

Благодаря системе ножного управления с помощью педалей Hobie Stand Up Eclipse создает иллюзию хождения по воде. Несколько лет назад производитель каяков, парусников, досок и аксессуаров Hobie Cat совершил революцию в сфере сапсерфинга, разработав технологию Mirage Drive: ранее данная система уже использовалась на каноэ, однако в этом случае она была адаптирована для досок.

В Mirage Drive используются две больших плоских педали, которые приводят механизм в движение. Эта технология делает доски устойчивыми и простыми в использовании. Они не предназначены для серфинга как такового, но позволяют с удобством перемещаться в местах с небольшой глубиной.

Hobie Mirage Stand Up Eclipse выпускаются в двух вариантах – 3,22 и 3,66 метра. Оба производятся из эпоксидной смолы ACX, одного из самых легких материалов марки. Эти доски гораздо шире обычных, благодаря чему обладают большей стабильностью.

Более короткая версия 10.5 выдерживает вес до 102 килограммов, а версия 12.0 – до 124 килограммов. Каждая из них доступна в двух цветовых сочетаниях – синяя с желтыми деталями и желтая с синими рисунками.

Изогнутый руль доски регулируется по высоте и обеспечивает стабильность и равновесие, а также интуитивное управление.