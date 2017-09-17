Предприниматели Валенсии выступают против внедрения туристического сбора

Председатель Конфедерации предпринимателей туристической сферы Валенсии (CET-CV) Луис Марти подверг критике намерение некоторых партий внедрить туристический сбор, сообщает сайт Hosteltur. Марти считает, что сначала необходимо устранить ряд проблем в данной отрасли: по его оценке, от 25 до 30% туристической экономики в регионе носит теневой характер.

Марти отметил, что предприниматели готовы обсудить этот вопрос с мэрией. "Если таким образом они хотят собрать больше денег, то сначала пусть решат проблемы с нелегальной экономикой", подчеркнул глава CET-CV. Представители конфедерации подчеркивают, что нынешняя ситуация не допускает внедрения новых налоговых показателей. По их словам, зачастую подобные решения аргументируются наличием аналогичных сборов в других регионах, но сравнение средних цен в Барселоне или на Ибице с ценами в Валенсии они считают нецелесообразным и недопустимым.

В ноябре прошлого года глава правительства Валенсии Чимо Пуч заявил, что внедрение туристического сбора, подходящий момент для которого пока не настал, в любом случае будет согласовано с представителями сектора. Впрочем, в этом году правительство Испании сообщило о своих планах по изучению возможности включения подобных сборов в систему локального финансирования, которую власти намерены анализировать вместе с мэриями.