Прецедент: Iberia вернёт деньги пассажирке, которой пришлось купить новый билет из-за нарушения порядка рейсов

Испанский суд обязал авиакомпанию Iberia вернуть 173 евро пассажирке, которая была вынуждена купить новый обратный билет из Лондона в Мадрид из-за того, что она нарушила порядок рейсов, указанный в первоначальном билете.

Представители авиалинии не пустили женщину на борт, когда в аэропорту английской столицы она предъявила билет в обе стороны Мадрид-Лондон-Мадрид, хотя до этого не воспользовалась билетом «туда».

Постановление суда Кантабрии, таким образом, аннулирует положение о неявке на рейс (No Show), на которое ссылаются в подобных случаях авиакомпании.

Женщина приобрела билет с вылетом из аэропорта «Барахас» в лондонский «Хитроу» 7 февраля 2018 года и обратно – 11 февраля. Билет был куплен во время одной из промоакций авиакомпании. Позже у пассажирки изменились планы и ей понадобилось приземлиться в другом аэропорту британской столицы – «Гатвик». Она обратилась с соответствующим запросом в Iberia, но изменения оказались невозможны, и женщина улетела в Лондон на самолёте другой авиакомпании. Таким образом, она не выполнила условие о соблюдении указанного порядка рейсов. Суд же усмотрел в этом положении отсутствие прозрачности и произвол в работе авиакомпании.