Праздник Альбариньо признан представляющим международный туристический интерес

Винный фестиваль Альбариньо в Камбадосе (Понтеведра) был официально внесён в список мероприятий, представляющих международный туристический интерес, став десятым галисийским праздником в этом перечне.

Альбариньо-де-Камбадос стал первым винным праздником в Галисии, удостоенным такого статуса. Региональное правительство на протяжении нескольких лет занималось подготовкой соответствующей заявки, которая была одобрена Министерством промышленности Испании.

Праздник Альбариньо – один из древнейших винодельческих праздников Галисии, который в последние годы стал рассматриваться как образец эногастраномического потенциала региона.

Также в автономном сообществе этим статусом обладают праздники Апостола Иакова Старшего, Викингские гуляния в Катойре, Международный фестиваль кельтского мира в Ортигейре, Рапа-дас-Бестас-де-Сабуседо в Ла-Эстраде, Праздник Божьего тела в Понтеареас, Страстная неделя в Виверо и Фероле, Костры Святого Иоанна в Ла-Корунье и Праздник Причаливания в Байоне.