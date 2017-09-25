Прадо вошел в десятку лучших музеев мира

Испанские музеи ежегодно привлекают миллионы туристов и занимают важное место в мировой панораме. Как сообщает газета ABC, этот факт подтвердили итоги премии Travellers' Choice Museos, присужденной порталом TripAdvisor лучшим представителям сектора на основе миллионов комментариев и мнений пользователей. Музей Прадо занял в рейтинге 9 место в мире и 4 по Европе, а мадридский музей Тиссена-Борнемисы стал на своем континенте 18-м.

Лучшим в мире был признан Метрополитен-музей в Нью-Йорке, а парижскому Орсе досталось первое место по Европе. Что касается Испании, то различных наград были удостоены 10 ее музеев. Вышеупомянутый Прадо стал лучшим музеем Испании, четвертым по Европе и девятым в глобальном рейтинге. Музей Тиссена-Борнемисы занял второе место по стране и 18-е на европейском уровне.

Музей Гуггенхайма в Бильбао стал 22-м по Европе и третьим по Испании. В национальный рейтинг также вошли Город искусств и наук в Валенсии, Центр искусств королевы Софии и музей Сорольи в Мадриде, Национальный музей искусства Каталонии, музей Пикассо в Барселоне, театр-музей Дали в Фигерасе и Национальный археологический музей в Мадриде.