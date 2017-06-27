Появление акулы вызвало панику на пляжах Майорки

Полутораметровая синяя акула, ставшая причиной паники на Майорке в минувшие выходные, была поймана и убита. Впервые животное было замечено на мелководье в районе пляжей Магалуфа в минувшую субботу, после чего спасательные службы начали охоту на него. Наряды Гражданской гвардии и Службы гражданской защиты патрулировали район и по мере необходимости отдавали приказы о закрытии пляжей, когда замечали акулу. В конце концов ее удалось поймать в воскресенье днем. На голове у хищника была обнаружена серьезная рана, нанесенная гарпуном, поэтому его решили усыпить. Процедура была проведена экспертами центра Palma Aquarium.

Появление акулы, плававшей в опасной близости от купающихся, вызвало среди них панику. Власти отдали приказ вывести всех из воды. Некоторые из туристов опубликовали фотографии в социальных сетях, на которых видны плавающее на мелководье животное и бегущие на берег люди. Эта новость незамедлительно попала на первые полосы британских таблоидов.

Синие акулы – одни из наиболее часто встречающихся в Средиземном море, однако они редко подплывают к заливам и не представляют особой угрозы для людей. Эксперты считают, что животное потеряло ориентацию в пространстве после ранения.

Ранее сообщалось о появлении акулы у берегов Валенсии. Там также на некоторое время было запрещено купание.

А прошлым летом синяя акула укусила за руку одного из купальщиков в Эльче.