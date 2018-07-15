Последнее энсьерро Сан-Фермина стало самым опасным, но обошлось без жертв

В забеге участвовало шесть быков с фермы в Севилье. Их выпустили из загона в 08:00, а весь забег продолжался 2 минуты 12 секунд.

По предварительной информации, во время энсьерро никто не получил серьёзных ранений, но шесть человек тем или иным образом оказались на рогах у быков. Наиболее опасным участком оказался спуск в переулок, где бык поддел рогом одного из участников и протащил его на несколько десятков метров по асфальту. Молодой человек зацепился за рог платком, и бык тянул его за собой, пока тот пытался отвязать платок. В конечном итоге участник забега упал на землю в переулке у входа на арену.