После потепления в Испанию вновь пришли холода

Как сообщает Государственное метеорологическое агентство, похолодание придёт в Испанию в среду. В большей части страны будет облачно с прояснениями, а в Кантабрии, Наварре, на севере Иберийских и Пиренейских гор ожидаются осадки. Дожди пройдут на Балеарских островах, осадки также возможны на южном и юго-восточном побережье, в Мелилье и горных районах на севере Канарских островов.

Понижение температуры коснётся всей территории страны, за исключением Канарского архипелага. В северной части Испании и в горных районах обещают небольшие заморозки.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, по всей стране ожидается северный ветер, на северо-востоке Испании и на Балеарских островах возможны сильные порывы.