Порты Барселоны и Балеарских островов стали лучшими круизными портами в Испании

Хорошие результаты также показали порты Лас-Пальмас, Тенерифе, Малаги, Валенсии и Кадиса.

Организация отмечает, что на протяжении двух лет успешно функционирует онлайн-календарь круизов. Этот инструмент используется предприятиями, сектором торговли и гражданами для быстрого и эффективного получения данных о прибытии лайнеров. Календарь обновляется ежедневно и включает такие сведения как название круизного лайнера и компании-перевозчика, количество пассажиров, время прибытия и отплытия. Он может быть синхронизирован с персональными календарями на смартфоне или в почтовом сервисе и даёт возможность отслеживать изменения, связанные с круизом.