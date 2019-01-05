Порты Барселоны и Балеарских островов стали лучшими круизными портами в Испании

Барселона в 2018 году стала лидером в Испании по количеству круизов. По данным организации Государственные порты, за каталонской столицей в рейтинге следуют порты Балеарских островов.
Хорошие результаты также показали порты Лас-Пальмас, Тенерифе, Малаги, Валенсии и Кадиса.
Организация отмечает, что на протяжении двух лет успешно функционирует онлайн-календарь круизов. Этот инструмент используется предприятиями, сектором торговли и гражданами для быстрого и эффективного получения данных о прибытии лайнеров. Календарь обновляется ежедневно и включает такие сведения как название круизного лайнера и компании-перевозчика, количество пассажиров, время прибытия и отплытия. Он может быть синхронизирован с персональными календарями на смартфоне или в почтовом сервисе и даёт возможность отслеживать изменения, связанные с круизом.
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