Португальские кораблики доплыли до Майорки

Вслед за массовым наплывом физалии, или португальского кораблика, на восточном побережье Испании отдельные колонии этих организмов были обнаружены на Балеарских островах.

Как сообщили в службе 112, несколько мёртвых особей были найдены на пляже в районе Молинар в Пальме. Экстренная служба Майорки призвала купальщиков проявлять бдительность и сообщать о встрече с этими организмами по телефону 112.

С конца апреля группа по мониторингу медуз на Балеарских островах занимается отслеживанием физалий после того, как они были замечены в водах у острова Форментера.

Ярко-синие колонии гидроидных организмов, внешне похожие на медуз, нетипичны для испанских пляжей, в связи с чем их массовое появление вызвало беспокойство на побережье Каталонии и Валенсийского сообщества, в особенности в Аликанте. Физалии оставляют болезненные ожоги и представляют опасность для животных, детей и взрослых со слабым здоровьем.