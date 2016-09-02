PortAventura готовится к Хэллоуину

«В ближайшие два месяца парк наполнится зловещей атмосферой: в нем будут проводиться шоу ужасов и устраиваться пугающие аттракционы, которые заставят сердца гостей трепетать от страха и удовольствия. И взрослые, и дети смогут насладиться оригинальными представлениями, так ярко выражающими настроение Хэллоуина, что на головах у зрителей волосы зашевелятся от ужаса», - пугают представители PortAventura.