Попасть в испанские поезда можно будет по билетам в формате PDF

Железнодорожная компания Renfe предоставит своим пассажирам возможность предъявлять билеты в формате PDF на мобильных устройствах для проезда на национальных направлениях, сообщают информационные агентства Испании. Это новшество избавит их от необходимости распечатывать проездные документы. Ранее попасть в вагон можно было по билетам в форматах Passbook, Pass Wallet или RenfeTicket.

По словам представителей компании, отныне путешественникам достаточно будет показать файл в формате PDF с соответствующим QR-кодом, выведенный на экран смартфона, ноутбука или планшета. Эта схема будет действовать при прохождении досмотра, на входе в залы ожидания и непосредственно в вагон, а также при осуществлении контроля на маршруте.

Впрочем, нововведения не коснутся комбинированных билетов на поезд и автобус Tren+Bus, которые, как и раньше, должны быть распечатаны.