Полиция усиливает меры безопасности из-за угрозы теракта в Барселоне

Полиция и Городская гвардия предпринимают дополнительные меры безопасности в рождественские праздники в Барселоне на фоне предупреждений от Госдепартамента США о возможных терактах. Контроль повышается в местах большого скопления людей, таких как бульвар Рамбла или площадь Каталонии.

Консульский отдел посольства США порекомендовал максимально усилить меры в Рождество и Новый год, уделив особое внимание движению транспорта, в том числе автобусов.

В полиции подтвердили, что в центре усиливаются меры безопасности, а также проводятся проверки автомобилей на дорогах. К тому же, по информации агентства Europa Press, полиция разыскивает конкретного человека, который предположительно планировал совершить теракт 25 декабря, используя автомобиль или автобус.