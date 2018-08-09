Полиция Торревьехи ежедневно выгоняет отдыхающих из промышленной зоны

Дамба в Торревьхе (Аликанте) стала популярным местом для купания и экстремальных прыжков в море. Ежедневно у маяка собираются большие компании молодых людей.

Это место считается промышленной зоной и доступ туда для обычных граждан запрещён. Прыжки в море представляют опасность, поскольку их совершают в нескольких метрах от места забора воды для опреснительной установки. Вдобавок рядом находится вход в бухту, через который постоянно двигаются моторные лодки.

Молодые люди попадают на дамбу через пляж Los Náufragos по недостроенной дороге. Работы на этом объекте были приостановлены три года назад. Труднодоступность, обособленность и удалённость от переполненных пляжей Торревьехи повышает привлекательность этого места среди молодёжи. Кроме них в промышленную зону также приезжают рыбаки.

Из-за того, что ежедневно здесь присутствует около трёх десятков человек, местной полиции приходится постоянно патрулировать местность, выгонять молодёжь с маяка и предупреждать отдыхающих об опасности нахождения в промзоне.

В мэрии предложили закрыть доступ со стороны пляжа, установив ограждения, но пока каких-либо действенных мер принято не было.