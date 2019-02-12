Полиция Марбельи будет использовать дроны для инспектирования территории

Полиция Марбельи решила внедрить дроны в свою работу. Два беспилотных летательных аппарата будут использоваться для инспектирования территории всего муниципалитета.

Как сообщает Diario Sur со ссылкой на источники в полиции, дроны предназначены для выявления нарушений, предотвращения ограблений, а также могут быть использованы в поисковых операциях. В правоохранительных органах подчеркнули, что не будут применять беспилотники для постоянного ведения наблюдения. Полёты будут осуществляться регулярно в установленные дни, а также по требованию властей для контроля за исполнением определённых норм, связанных, например, со сбрасыванием отходов или нелегальными стройками.

Дроны DJI Phantom 4 Pro Plus и Yuneec Typhoon H Pro с четырьмя и шестью лопастями оборудованы тепловизорами для распознавания людей. Батареи хватает примерно на полчаса, но время работы может меняться, в зависимости от погодных условий.

Дронами будут управлять пять агентов, прошедших специальную подготовку для операторов беспилотных летательных аппаратов. В скором будущем к ним присоединятся ещё два оператора. В Испании для управления дронами требуется соответствующий сертификат о подготовке, аккредитованный Государственным агентством Воздушной безопасности.

Проект обошёлся муниципалитету в 13,5 тысяч евро. Дроны внедрили по запросу Управления полиции в рамках плана по модернизации.