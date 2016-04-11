Поезда Renfe открыли новый туристический сезон

Железнодорожная испанская компания Renfe вновь запустила туристические поезда по нескольким направлениям. 4 апреля поезд под названием Al Andalus отправился в Севилью, а 9 апреля - составы под названием Transcantabrico двинулись по маршрутам из Леона в Сантьяго и из Сан-Себастьяна в Сантьяго-де-Компостела. Компания рассчитывает, что оборот от этих направлений в 2016-м составит более 7 миллионов евро.

Заведующий коммерческими услугами Renfe Хавьер Диас сообщил, что уже сейчас загрузка Al Andalus составляет 53%, классического Transcantabrico – 57%, а люксового – 73%. При этом в 2015 году средняя заполняемость поездов достигала 95%.

В списке станций Al Andalus появится Мадрид вместо Леона. Таким образом, общая продолжительность поездки увеличится на одну ночь и будет составлять 7 дней и 6 ночей. А первый из маршрутов, который доступен с апреля по октябрь, будет проходить по Андалусии через Кадис, Херес, Севилью, Кордову, Гранаду и Баэсу. Эстремадура Тур запланирован на конец весны и будет занимать 6 дней. Поезда будут отправляться из Севильи и останавливаться в Сафре, Мериде, Касересе, Монфрагуэ, Толедо и Мадриде. В летние месяцы можно будет путешествовать в Сантьяго де Компостела из Мадрида. Стоимость поездки составляет 2900-3500 евро в зависимости от выбранных услуг.

Al Andalus – это высокоскоростной поезд, который состоит из четырех вагонов-гостиных и семи, в которых расположены номера класса люкс. Общая вместимость – 64 человека. Поезд имеет собственную библиотеку, читальные залы, в которых постоянно обновляется свежая пресса.

Transcantabrico классический предлагает путешествие в 8 дней и 7 ночей, а в Transcantabrico люкс можно выбрать такую же продолжительность или сокращенную поездку в 4-5 дней. Этот поезд имеет 7 спальных вагонов, 4 гостиных. Максимальная вместимость 28 человек, проживающих в 14 люксах. В стоимость поездки включены автобусы к достопримечательностям и услуги гида. В классическом также 4 гостиных, но под номера отведено 6 вагонов. Вместимость – 48 человек.