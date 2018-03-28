Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще

В настоящее время для доступа к одной из 2 тысяч точек бесплатного WiFi в Барселоне, требуется регистрация, подтверждение через электронную почту и создание пароля для пользователя. Чтобы сделать использование общественного интернета проще и доступнее городские власти рассматривают возможность применения технологии Passpoint.

В Муниципальном институте информатики заявляют, что с использованием этой недавно созданной технологии, подключаться к WiFi будет «так же просто, как дома». WiFi нового поколения создаёт «автоматический электронный сертификат», который позволяет свести все необходимые процедуры к одному шагу, удовлетворяя при этом всем требованиям безопасности.

Систему протестировали во время прошедшей выставки Mobile World Congress, на время которой было подключено 284 точки WiFi. Их использовали тысячи участников всемирной выставки, которые смогли подключиться к сети автоматически по прибытии в аэропорт Барселоны. От них потребовался всего один клик для подтверждения.

Тем не менее запуск проекта столкнулся с некоторыми сложностями, в связи с требованиями, установленными в законодательстве, регулирующем общественный доступ к интернету. Мэрия Барселоны, тем не менее, готова внедрить систему и ожидает внесения изменений в закон.