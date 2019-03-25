Под Мадридом пройдёт фестиваль тортильи

С 29 по 31 марта в Арганда-дель-Рей (Мадрид) пройдёт первый «Маршрут тортильи» (Ruta de la Tortilla).

В кулинарном фестивале примут участие 29 заведений. В каждом из них за 2,5 евро можно будет попробовать кусочек тортильи с напитком на выбор: пивом, вином или газировкой. При этом обязательным условием является приготовление традиционной закуски непосредственно в этом заведении.

Инициатива направлена на продвижение местной кухни, гостиниц и ресторанов. Фестиваль организован местным Советом по туризму в сотрудничестве с ASEARCO.

Все желающие смогут получить путеводитель с указанием заведений-участников. С его помощью посетители фестиваля также смогут дать оценку закускам и выбрать самую лучшую тортилью. Заведению-победителю достанется приз в размере 500 евро. Чтобы проголосовать, посетитель должен будет отметиться не менее чем в пяти заведениях.

Среди проголосовавших посетителей также будет проведён розыгрыш. Они смогут выиграть обеды или ужины на сумму 100 евро в заведениях маршрута. Кроме того, за каждый заказ посетители получат мгновенную лотерею с возможностью выиграть бесплатные закуски.