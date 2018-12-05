Под Мадридом открылся первый в Европе интерактивный аквариум

В пригороде Мадрида Арройомолинос начал работу Atlantis Aquarium, который стал первым в своём роде интерактивным аквариумом в Европе.

Как поясняют в группе компаний Parques Reunidos, которая открыла новый аквариум, он объединит в себе технологии, обучение и образование в области экологии.

Аквариум занимает около 6 тысяч квадратных метров, а объём воды в нём превышает 2,3 млн литров.

В аквариуме предлагают интерактивные экскурсии и игры, которые помогут познакомиться с биоразнообразием планеты как детям, так и их родителям. Посетителям рассказывают историю о будущем, которая начинается с «падения метеорита в Мадриде». С её помощью центр рассказывает о потенциальных последствиях климатических изменений. Посетители могут получить представление о важнейших экосистемах планеты на примере более 150 разных видов: от тропических рыб и медуз до головастой черепахи, папуанского пингвина и серо-голубой акулы. Всё это дополняется интерактивными экспериментами. Например, посетителям предлагают измерить силу волны или попробовать себя в устойчивой рыбалке. Технологии виртуальной реальности позволяют поплавать в окружении акул, а технология дополненной реальности переносит посетителей как можно ближе к редким видам.

Аквариум, таким образом, должен стать не только развлекательным, но и обучающим пространством, целью которого является сохранение и поддержание морского биоразнообразия, а также борьба с угрозами для экологии, такими как пластиковое загрязнение морей.