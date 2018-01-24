Почему канал CNN советует туристам воздержаться от посещения Барселоны

Американский канал CNN порекомендовал туристам в этом году отказаться от поездок в Барселону и заменить её Валенсией.

В традиционный антирейтинг каталонская столица попала из-за враждебного отношения местных жителей к туристам. В качестве альтернативы на территории Испании репортеры CNN предлагают путешественникам посетить Валенсию, где "царит более спокойная атмосфера, а культура и гастрономия вполне могут соревноваться с каталонскими".

Помимо Барселоны в список также вошли Венеция, шотландский остров Скай, Дубровник, Санторини , Бутан, индийский Тадж-Махал, гора Эверест со стороны Непала, Мачу-Пикчу, Галапагосские острова, итальянский национальный парк Чинкве-Терре и Антарктида. Во многих случаях эти рекомендации продиктованы соображениями безопасности.