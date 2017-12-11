По всей Испании объявлено штормовое предупреждение

Шторм Ана, пришедший в воскресенье на территорию Испании принёс с собой шквалистый ветер, сильные волны и обильные осадки.

По данным Государственного метеорологического агентства Испании, скорость ветра во многих районах может превышать 100 км/ч, а уровень осадков – 100 мм.

Почти в полусотне провинций было объявлено штормовое предупреждение. В Таррагоне вероятны порывы ветра со скоростью до 140 км/ч. Также высок риск сильных порывов ветра в Альмерии, Кордобе, Гранаде, Уэльве, Малаге, Севилье, Уэске, Теруэле, Сарагосе, Альбасете, Сьюдад-Реаль Куэнке, Гуадалахаре, Толедо, Жироне, Сеуте, Мадриде, Мурсии и на Балеарских островах. Жёлтый уровень опасности объявлен на Канарских островах, в Барселоне, Мелилье, Кастельоне и Валенсии.

Синоптики предупреждает, что по большей части Испании скорость ветра при порывах будет превышать 90-100 км/ч, на севере – 110-120 км/ч, а в горных районах в северной части страны и, в особенности, в Галисии – 130-140 км/ч.

В горах выпадут наиболее обильные осадки. Дождь и снег также ожидается на северо-западе полуострова. В меньшей степени осадки затронут Балеарские острова и побережье Валенсии и Мурсии.

Сильные волны прогнозируются практически на всём побережье страны, за исключением Канарских островов. Сила ветра ожидается на уровне 7-8 баллов, в некоторых районах – до 9 баллов. В Галисии и Бискайском заливе волны могут достигать высоты 5-7 метров, на побережье Андалусии и Средиземного моря ожидаются волны высотой 3-5 метров.