По Риохе на мотоцикле: новый маршрут через долины

В Риохе разработали новый туристический маршрут для мотоциклистов – «Путь трёх долин» (La ruta de los tres valles). Он протянулся на 189 км по долинам Нахерилья, Ирегуа и Леса и насчитывает 1313 поворотов.

Мотомаршрут пересекает 29 муниципалитетов и позволяет насладиться пейзажами природного парка Сьерра-Себольера (Вильослада-де-Камерос), каньона Рио-Леса (Сото-эн-Камерос), долин Сенсано (Лагунилья-дель-Хубера), буковых рощ в Тобине и пещер в Ортигоса-де-Камерос.

Среди достопримечательностей вдоль маршрута – Путь Святого Иакова, уникальные природные объекты, следы динозавров, зоны для шопинга и объекты культуры.

На трассах были установлены новые системы дорожной безопасности, разработанные для мотоциклов. Специальные обозначения указывают мотоциклистам лучшие способы прохождения разных участков, а вдоль дорог установлены улучшенные ограждения, которые позволяют сократить повреждения в случае аварии.