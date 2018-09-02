Пляжные заведения Малаги несут убытки из-за медуз

Нашествие медуз на Коста-дель-Соль этим летом отбило у отдыхающих охоту купаться. Массовым нашествием медуз недовольны пляжные заведения, которые предлагают различные водные развлечения: паддл-сёрфинг, прогулки на катамаранах, водные горки или каякинг.

Владельцы таких компаний называют этот год худшим за всё время работы. Так, мини-аквапарк на пляже La Malagueta пришлось закрыть на 15 полных дней, а ещё на протяжении 10 дней работа была ограничена тем временем, когда активность медуз ослабевала. При этом по правилам такие парки могут работать только в период с 15 июня по 15 сентября, и сложившаяся ситуация означает для них значительные убытки. Предприниматели обратились к властям Андалусии с предложением установить сетки вокруг горок, чтобы туда не заплывали медузы, но получили отказ.

В отелях Малаги также сообщают о том, что нередко перед тем как забронировать номер клиенты интересуются, нет ли на пляже медуз.

Особое беспокойство у предпринимателей вызывает то, что нашествие медуз может быть не временным, а постоянным явлением на фоне изменения экосистемы. Они призывают власти обратить внимание на эту проблему, которая может сказаться на туристическом имидже Коста-дель-Соль.

В Совете по морю говорят о необходимости провести детальное исследования для изучения динамики и поведения медуз, и предупреждают, что циклы присутствия медуз могут стать более продолжительными. В то же время они отмечают, что массовые наплывы характерны для разных зон Средиземноморья каждые 10-12 лет.