«Пляжник» из Андалусии покорил Интернет своим заходом в море

В социальных сетях набирает популярность видео с пляжа в Андалусии. На нём запечатлён мужчина, который заходит в воду необычным способом.
Пользователь, опубликовавший видео, сообщил, что запись была сделана на пляже Пуэрто-де-Санта-Мария (Кадис), а главный герой ролика – турист из Севильи, хотя подтверждений этой информации нет.
На видео отдыхающий предстаёт в зелёных плавках. Некоторое время он сосредоточенно смотрит на море, делает что-то вроде разбега и, дождавшись волны, подпрыгивает и падает плашмя в воду.
Темы: Туризм
Ya llegan los sevillanos a nuestras playas... pic.twitter.com/Ub2JQ1iQlq— Gonzalo (@gonnassau) 29 июня 2018 г.