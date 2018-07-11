«Пляжник» из Андалусии покорил Интернет своим заходом в море

В социальных сетях набирает популярность видео с пляжа в Андалусии. На нём запечатлён мужчина, который заходит в воду необычным способом.

Пользователь, опубликовавший видео, сообщил, что запись была сделана на пляже Пуэрто-де-Санта-Мария (Кадис), а главный герой ролика – турист из Севильи, хотя подтверждений этой информации нет.

На видео отдыхающий предстаёт в зелёных плавках. Некоторое время он сосредоточенно смотрит на море, делает что-то вроде разбега и, дождавшись волны, подпрыгивает и падает плашмя в воду.