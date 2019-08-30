Пляж. Пиво. Паэлья. Испанцы рассказали, что для них идеальное лето…

Исследование «Идеальное лето для испанцев», проведенное Madison Market Research, выявило отпускные предпочтения жителей Испании.
Для большинства опрошенных идеальный летний отдых ассоциируется с пивом и паэльей, которыми они предпочитают наслаждаться на пляже или в сельской местности, желательно, в семейном кругу. «Почти треть испанцев выбирают пляж и почти треть - деревню. В идеале это деревня на пляже», - говорят в компании Cerveceros de España, по заказу которой было проведено исследование.
Любимым напитком для испанцев на отдыхе является пиво. Около 70% пьют именно его. Из еды большинство предпочитает паэлью (около 12%). Также популярны блюда на гриле (более 9%) и картофельная тортилья (более 9%).
В ходе исследования был опрошен 2021 житель Испании.Темы: Туризм