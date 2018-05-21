Пляж Кафедральных Соборов могут закрыть

Местные власти призвали госорганы временно запретить доступ в пещеры, арки и коридоры на пляже, поскольку они представляют опасность для отдыхающих. Запрос был сделан по результатам исследования состояния природного памятника. Оно было проведено после несчастного случая в марте этого года, когда туристка из Вальядолида погибла из-за падения камня.

Компетенция местного совета ограничивается защитой Praia das Catedrais с точки зрения экологии и консервации.