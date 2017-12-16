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          Новости Испании » Новости » Туризм » Пляж Бенидорма может стать самым «умным» в Испании

          Пляж Бенидорма может стать самым «умным» в Испании

          10:14 16.12.2017

          Компания Hidraqua, обеспечивающая поставки питьевой воды в Бенидорме (Аликанте), намерена в следующем году активно способствовать превращению местного пляжа в «самое умное побережье Испании» за счет внедрения системы взаимодействия с купающимися. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления территориального директора Hidraqua Мигеля Анхеля Бенито, для реализации этой задачи будут использоваться те же методы, что и при создании технологического центра Dinapsis.

          «Мы возьмем все существующие в Европе технологии и объединим их на пляже Бенидорма, чтобы обеспечить городу максимально «умный» из всех возможных центр контроля. Мы хотим взаимодействовать с отдыхающими, которые находятся на побережье», - объяснил Бенито.

          Кроме того, Hidraqua планирует осуществить инвестиции в усовершенствование службы подачи питьевой воды в 2018 году и использовать свои наработки в области управления водными ресурсами для оказания помощи городу в сфере реагирования на экстренные ситуации, а также в других областях услуг, например, коммуникациях, дорожном движении или сети светофоров. 

           Основными достижениями текущего года Бенито назвал запуск вышеупомянутого центра Dinapsis, который открыл свои двери спустя всего шесть месяцев после начала работ, а также старт строительства дамбы в ущелье Ла-Кала в городе Финестрат.

          Говоря о вопросах водоснабжения, Бенито заверил, что регион в настоящее время находится в лучшей за свою историю ситуации: подача воды населению обеспечена полностью, и вероятный дефицит может затронуть только систему полива. В аналогичном ключе высказался и руководитель компании Aguas de Benidorm Хосе Рамон Гонсалес де Сарате, который сообщил, что подача воды в Бенидорме и его окрестностях гарантирована на весь 2018-й и половину 2019 года, в том числе при условии «максимальной загруженности отелей и нулевых осадках». Гонсалес де Сарате также опроверг необходимость использования опреснительной установки.

          Темы: Туризм

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