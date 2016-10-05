Площадь Испании в Мадриде превратят в единое зеленое пространство

Площадь Испании в Мадриде со временем превратится в обширное зеленое пространство. 70 испанских и зарубежных инженеров и архитекторов уже представили свои проекты в рамках объявленного столичной мэрией конкурса. На площади, помимо зеленых насаждений, могут появиться ручьи, ветряные мельницы, рестораны, зоны отдыха с лежаками, вертикальные сады…

Все проекты объединяет стремление создать вокруг площади Испании масштабный зеленый коридор, который позволит соединить ее с египетским храмом Дебод, Восточной площадью (Plaza de Oriente), парком Мадрид-Рио, Западным парком (Parque del Oeste), улицей Куэста-де-Сан-Висенте, проспектом Гран-Виа, парком Каса-де-Кампо и кварталом Конде-Дуке. Чтобы добиться этой цели, специалисты предлагают сделать пешеходным путепроход на прилегающей к площади улице Байлен, тем самым соединяя ее с садами Сабатини, Восточной площадью и Западным парком.

В рамках первой фазы конкурса, которая продлится до 28 октября, жюри выберет пять проектов-финалистов с учетом результатов народного голосования, проводимого на сайте www.decide.madrid.es. В конце года начнется финальный отбор двух претендентов на победу, и в январе следующего года жюри огласит имя победителя. Каждый из пяти финалистов получит премию в размере 10 000 евро в качестве компенсации расходов на участие во втором этапе конкурса. Победителю же вручат премию в размере 40 000 евро в качестве первой части гонорара за последующую разработку базового проекта. В целом на ее реализацию победителю будет выделено 132 000 евро.