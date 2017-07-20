Платформа Mytaxi предложила поездки в аэропорты Мадрида, Барселоны, Севильи и Валенсии за полцены

Сервис по заказу такси Mytaxi в два раза снизил цены на поездки в аэропорты Мадрида, Барселоны, Валенсии и Севильи и в обратном направлении. Как сообщают информационные агентства, посредством данной акции, которая продлится до 31 июля, таксисты планируют составить конкуренцию платформе Uber, которая на июль и август понизила тарифы на поездки в столичный аэропорт Барахас до 15 евро.

В своем пресс-релизе представители Mytaxi отмечают, что одна из основных целей кампании заключается в "преодолении барьеров и приближении сектора такси к большему количеству пассажиров, которые увидят, что подобные услуги могут быть доступны всем".

По словам директора Mytaxi по маркетингу Сандры Санчо, в компании уверены, что данная мера создаст дополнительную экономическую выгоду для таксистов и позволит им привлечь больше клиентов. В рамках акции фирма планирует в два раза увеличить число поездок в аэропорты городов, где действует сервис.

Как говорилось выше, в начале июля платформа Uber запустила специальную летнюю промо-кампанию и установила единую цену в 15 евро на поездки в мадридский аэропорт Барахас. Эта цифра составляет ровно половину от действующего в столице фиксированного тарифа такси на аналогичном маршруте. С помощью своего особого предложения фирма Mytaxi ликвидировала этот разрыв. Помимо того, ее скидка действует также в Барселоне, Валенсии и Севилье, в то время как Uber снизил цены только в Мадриде.