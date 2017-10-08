Планетарий Мадрида открылся после реставрации

Мадридский планетарий вновь открыл свои двери для посетителей после реставрации, которая началась в июне 2016 года.

По информации ABC, всего на проект было выделено 4 миллиона евро, 1,2 миллиона из которых были затрачены на ремонт здания и замену климатической системы. Планетарий оснастили новейшими технологиями, в зале проекций, рассчитанном на 245 человек, установлен гибридный оптико-электронный аппарат со сложным астрономическим программным обеспечением, двумя профессиональными видеопроекторами и мощными видеокартами для сверхбыстрого вывода изображения на экран в форме полусферы, диаметр которой составляет 17,5 м.

Новое оборудование также позволит изучать движение звёзд на протяжении многих веков и виртуально путешествовать на сотни тысяч планет за пределами Солнечной системы.

По случаю долгожданного открытия до 8 октября вход в планетарий бесплатный. Посетителям предлагают несколько новых документальных фильмов для детей и взрослых, фотовыставку, посвящённую космосу, а также лекции о современных исследованиях космоса и сеансы наблюдения звёздного неба.