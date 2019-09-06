Персонал Iberia в Барселоне будет бастовать 21 - 24 сентября

Сотрудники авиакомпании Iberia 21, 22, 23 и 24 сентября проведут забастовку в аэропорту Барселоны.
Бастовать собираются около 2700 работников Iberia, которые также обслуживают 30 авиакомпаний, в том числе Vueling, British Airways, Turkish Airlines.
Сотрудники Iberia добиваются «стабильных условий труда». Кроме того, они требуют перевести временных работников в разряд постоянных. Сейчас половина всех сотрудников авиакомпании в аэропорту Барселоны работают по временным контрактам.Темы: Туризм Барселона