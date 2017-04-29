Павильоны Севильской ярмарки откроют для широкой публики

Освободившиеся по тем или иным причинам частные павильоны-касетас традиционной Апрельской ярмарки в Севилье будут открыты для широкой публики, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления мэра города Хуана Эспадаса. Так, в этом году для общественных целей будут использованы две палатки, одна из которых предназначена именно для гостей и туристов. Тем самым власти города стремятся «положить конец мифу о закрытом характере ярмарки», отметил Эспадас.

Мэр также подчеркнул, что в этом году праздник проводится в новом формате: его начало и закрытие приходятся на субботу. Местная администрация надеется на яркий старт праздника: его начало совпадает с длинными выходными по случаю государственного праздника 1 мая и выходного дня 2 мая в столичном регионе.

Так, состоящий из трех модулей бывший павильон компании Abengoa на улице Паскуаль Маркес будет превращен в общественное пространство с бесплатным входом, задуманное специально для гостей. Помимо кассира в нем будут работать сотрудники Туристического консорциума, которые обеспечат посетителям помощь и информацию на английском, французском и немецком языках. Ежедневно гостей будут ждать три музыкальных представления. Помимо того, им предоставится возможность бронирования мест на обед и ужин с учетом особого расписания туристов. «Мы не хотим создавать туристическое гетто; напротив, мы стремимся, чтобы гости перемешались с местными жителями», - отметил советник по вопросам туризма Антонио Муньос. Он также рассказал, что отели города раздадут своим гостям около 30 000 приглашений в павильон.

Помимо этого, общественной станет и бывшая частная касета La Esmeralda. Хуан Эспадас признал, что в городе существует дефицит свободных павильонов и огромный лист ожидания из желающих их занять. Глава администрации призвал их к пониманию и подчеркнул, что решение открыть освободившиеся пространства для всех желающих отвечает общественным интересам, так как оно позволяет создать рабочие места для многих местных жителей.