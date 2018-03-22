Пассажиры требуют пустить дополнительный поезд между Барселоной и Фигерасом

Около тысячи человек поставили свою подпись под петицией о введении дополнительных рейсов на линии Avant. В промежутке между 19:25 и 21:40 нет ни одного рейса из столицы Каталонии на этом направлении. В петиции отмечается, что многие люди не успевают на семичасовой поезд, и им приходится ждать следующего рейса отправлением в 22:18. Аналогичная ситуация наблюдается на другом конце маршрута в Вилафанте (Жирона), где пассажиры вынуждены ждать до 22:30.

Сбор подписей продолжится до 6 апреля.