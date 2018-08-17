Пассажиропоток в аэропорту Барселоны вырос на 5,7%

Аэропорт Барселоны «Эль-Прат» принял почти 28,7 млн пассажиров в период с января по июль 2018 года, что на 5,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Управлении воздушного транспорта и аэропортов (Aena), только в июле услугами аэропорта Барселоны воспользовалось более 5,1 млн пассажиров, на 2,5% больше чем годом ранее. При этом пассажиров международных рейсов в прошлом месяце стало больше на 2,8%, а на внутренних рейсах рост составил 1,3%.

Общее количество рейсов в аэропорту каталонской столицы в июле текущего года приблизилось к 33 тысячам, продемонстрировав рост на 1,4% по сравнению с июлем 2017 года. Число внутренних рейсов увеличилось на 1% до 8,5 тысяч, международных – на 2,1% до 23,8 тысяч. С начала года 192 720 самолётов совершили взлёт или посадку в «Эль-Прате».

Пассажиропоток во втором по значимости аэропорту Каталонии Жирона-«Коста-Брава» в июле составил 310,3 тысяч человек, на 2,3% больше чем в 2017 году. В сумме с начала текущего года число пассажиров увеличилось на 3,8% до 1,15 млн человек. В то же время количество рейсов в аэропорту Жироны сократилось на 13,7% в июле и почти на 12% в первые семь месяцев 2018 года.

Аэропорт Реуса принял 194 тысячи пассажиров, на 0,9% меньше чем в июле прошлого года, а общий пассажиропоток за 2018 год составил 576,5 тысяч человек, продемонстрировав рост в 3%. Число рейсов в Реусе в июле выросло на 2,1% и превысило 2,2 тысячи. С начала года было выполнено 9,6 тысяч взлётов и посадок, на 2,4% больше чем годом ранее.

Положительные результаты продемонстрировал ещё один небольшой каталонский аэропорт в Сабаделе, где количество рейсов в прошлом месяце увеличилось почти на 5% до 4,5 тысяч. Рост числа рейсов за первые семь месяцев года составил 7,4%. Их общее число достигло 25,7 тысяч.