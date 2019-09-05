Пассажир заменил второго пилота на рейсе в Аликанте

Пассажир рейса Манчестер-Аликанте заменил второго пилота, сообщают британские СМИ.
Перед вылетом самолета авиакомпании EasyJet выяснилось, что второй пилот не явился на рейс. Вылет уже собирались задержать на неопределенный срок, но среди пассажиров нашелся профессиональный пилот, который летел в Испанию отдыхать с семьей.
Пассажир связался с руководством и получил разрешение выступить в роли второго пилота.
В авиакомпании выразили благодарность пассажиру, но отметили, что это исключительный случай.Темы: Туризм Аликанте