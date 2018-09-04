Парковка в испанских аэропортах может обойтись дороже перелета

Многие путешественники предпочитают добираться до аэропорта на личных автомобилях и оставлять их на время поездки на стоянках в аэропорту.

В испанских аэропортах есть разные виды парковок: официальные с прямым доступом в терминалы, обслуживанием которых занимается компания Aena; перехватывающие, с которых пассажиры могут добраться до терминала специальным автобусом; а также VIP-сервис с водителем, который увозит автомобиль на стоянку, а по возвращении ждёт хозяина машины у выхода.

Портал AirHelp изучил цены на официальные парковки в испанских аэропортах из расчёта на одну неделю, и отметил значительную разницу в стоимости.Самые дешёвые парковки – в Пальме, Мелилье и Аликанте, где оставить машину на неделю обойдётся от 44 до 49 евро. Дороже всего парковка стоит на Ибице, в Барселоне и на Канарских островах – от 85 до 92,5 евро за неделю.

La Vanguardia приводит список цен на недельную парковку на официальных стоянках при основных аэропортах страны:

1. Пальма (44,00 евро) 2. Мелилья (48,35 евро) 3. Аликанте (49,00 евро) 4. Севилья (55,00 евро) 5. Малага (57,75 евро) 6. Мурсия (62,20 евро) 7. Памплона (62,20 евро) 8. Сантандер (62,20 евро) 9. Вальядолид (62,20 евро) 10. Сарагоса (62,20 евро) 11. Мадрид (64,30 евро) 12. Жирона (66,75 евро) 13. Реус (66,75 евро) 14. Фуэртевентура (67,00 евро) 15. Ла-Пальма (67,00 евро) 16. Сан-Себастьян (70,35 евро) 17. Лансароте (72,40 евро) 18. Сантьяго-де-Компостела (73,35 евро) 19. Менорка (75,25 евро) 20. Альмерия (76,05 евро) 21. Херес (76,05 евро) 22. Ла-Корунья (76,80 евро) 23. Виго (76,80 евро) 24. Астурия (78,05 евро) 25. Гранада (78,05 евро) 26. Бильбао (79,00 евро) 27. Валенсия (82,30 евро) 28. Гран-Канария (85,00 евро) 29. Тенерифе-Северный (85,00 евро) 30. Тенерифе-Южный (85,00 евро) 31. Барселона (88,45 евро) 32. Ибица (92,50 евро).