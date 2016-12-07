Парк PortAventura и кондитер Кристиан Эскриба подписали соглашение о сотрудничестве

Руководство парка развлечений PortAventura подписало трехлетний контракт с кондитером Кристианом Эскриба, по условиям которого в комплексе будет реализован ряд различных инициатив, связанных с созданием креативных и инновационных десертов. Об этом сообщают информагентства Испании. Первое мероприятие в рамках нового проекта состоится 17 декабря в ресторане Racó de Mar, где пройдут три семейных мастер-класса Escribà Academy.

Помимо этого, контракт подразумевает обмен опытом между Эскриба и шеф-поварами ресторанов развлекательного центра в области традиционного кондитерского искусства, а также новых тенденций в данной сфере. Кроме того, в рамках соглашения будет организован ряд мероприятий в различных заведениях парка.

"Задача, поставленная перед нами, позволит нам расширить горизонты творчества", - отметил Эскриба во время подписания договора. В свою очередь, генеральный директор парка Фернандо Альдекоа подчеркнул, что "PortAventura и креативное кондитерское искусство Эскриба преследуют одну и ту же цель: удивить, вызвать эмоции и создать неповторимые моменты".

Кристиан Эскриба – продолжатель семейного дела, которое берет свое начало в 1906 году и пользуется международным признанием благодаря своим инновациям.