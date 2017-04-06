Паломники смогут поставить штамп в верительную грамоту Пути святого Иакова в универмагах El Corte Inglés

Руководство сети универмагов El Corte Inglés заключило соглашение с капитулом кафедрального собора города Сантьяго-де-Компостела, призванное поспособствовать продвижению Пути святого Иакова. Как сообщают информагентства Испании, в соответствии с ним магазины сети получат право ставить печати в официальные верительные грамоты, подтверждающие факт посещения паломником того или иного населенного пункта, входящего в состав вышеупомянутых маршрутов.

С этой целью в универмагах El Corte Inglés, расположенных в городах на Пути святого Иакова, будут оборудованы специальные информационные стойки, где паломники смогут получить необходимые сведения и верительные грамоты, а также поставить штамп в последние. Кроме того, отдельное пространство будет отведено для встречи, информирования и аккредитации паломников, где их будут знакомить с различными вариантами знаменитого маршрута.

Всего на территории Испании насчитывается около 60 центров El Corte Inglés, расположенных по ходу различных маршрутов Пути святого Иакова.