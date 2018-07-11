Пальма и Барселона вошли в число самых туристических городов Европы

Компания Mastercard представила ежегодный Глобальный индекс городов-направлений для отдыха. Он включает как информацию по количеству туристов, так и их расходам.

Пальма занимает пятое место на глобальном уровне в категории направлений для любителей истории, пляжей, активного отдыха и экотуризма, уступая Пунта-Кане (Доминиканская Республика), Куско (Перу), Джербе (Тунис) и Ривьера-Майе (Мексика).

В европейский рейтинг наиболее популярных среди иностранных туристов городов в 2017 году, помимо столицы Майорки, вошла также Барселона. Испанские города заняли 6 и 7 место, соответственно.

Пальму в туристических целях в прошлом году посетило 8,78 млн иностранцев. В 2018 году город планирует привлечь почти на 6% больше путешественников. В Барселоне побывало 8,69 млн туристов из-за рубежа, а в текущем году ожидается рост в 4,3%.

Что касается происхождения туристов, то в Пальме почти 75% турпотока приходится на немцев, британцев и итальянцев, а в Барселоне 46% составляют туристы из Франции, Великобритании и США вместе взятые.

В Европе лидерами рейтинга Mastercard стали Лондон, Париж и Стамбул. Общий мировой рейтинг возглавил Бангкок. В этом списке Пальма и Барселона не вошли в десятку лучших и расположились на 16 и 17 месте.