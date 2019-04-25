Пальма-де-Майорка - основное направление для немецких туристов в Страстную неделю

В Страстную неделю большинство немцев выбирают Пальму-де-Майорка для отдыха. Такие данные приводит поисковик отелей и билетов Jetcost. Далее следуют Барселона и Малага. Кроме того, по данным поисковика, Пальма - шестое по популярности направление среди туристов из России.
Балеарские острова вообще пользуются большой популярностью среди европейских туристов, отмечает портал. Например, Ибица традиционно оказывается среди самых посещаемых мест. Сюда особенно любят прилетать итальянцы, голландцы и португальцы.Темы: Туризм Пальма де Майорка