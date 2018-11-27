Пальма-де-Майорка – лидер по росту туризма в Испании

За последний год в Пальме наблюдался самый высокий уровень роста туризма среди городских направлений в Испании, что вывело Балеарские острова в лидеры не только в категории пляжного отдыха.

На протяжении шести сезонов подряд на Балеарских островах наблюдается новый виток туристического бума. По данным ассоциации Exceltur, за последние 12 месяцев выросли как доходы от туризма, так и занятость в этом секторе.

В докладе организации сообщается, что минувшим летом доходы из расчёта на гостиничный номер в Пальме увеличились на 10%, а занятость – на 5,4%, что превышает средний показатель по Испании. Сопоставимые результаты в категории городских направлений показали только Валенсия и Севилья.

Среди причин, которые позволили Пальме оказаться в числе лидеров, называют увеличение числа бутик-отелей в центре города, позиционирование столицы Майорки как европейского направления для туров выходного дня и открытие в прошлом году Дворца конгрессов, который придал динамики туристическому предложению.