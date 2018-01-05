Пальма-де-Майорка – фаворит среди немецких туристов

В 2017 году Пальма стала самым посещаемым городом среди туристов из Германии.

По данным поискового портала jetcost, столица Балеарских островов также пользуется большим спросом у жителей Великобритании, Франции, Нидерландов, Португалии и России. По количеству поисковых запросов, Пальма находится на третьем месте среди русских и португальцев, на шестом – среди французов, на седьмом – среди британцев и на восьмом – среди голландцев.

Ещё одним популярным у европейских туристов направлением является Ибица. Она входит в десятку самых распространённых запросов у голландских, итальянских, португальских, немецких и французских туристов.

Среди жителей Испании в категории европейских направлений Пальма занимает 12 место, а Ибица – 19 место.

Эксперты портала отмечают, что популярность Майорки обусловлена конкурентоспособными ценами, солнечной погодой, наличием хороших пляжей, привлекательностью местной культуры и кухни, а также высоким качеством отелей и инфраструктуры.