Отправиться в путешествие по Испании, используя пять чувств - уже реальность

В Сантандере прошла выставка Sensorium, созданная путеводителем Guía Repsol, который предлагает посетителям попутешествовать по Испании, задействовав пять органов чувств.
Гости выставочного центра Palacete могли почувствовать запах кантабрийского леса в Кабесон-де-ла-Саль, познакомиться с Национальным парком Тиманфайя (Лансароте), Альгамброй (Гранада) и валенсийским праздником Фальяс или послушать барабаны Доностии.
Благодаря инновационному оборудованию, созданы эффекты, соответствующие каждому из пяти органов чувств: от облаков, позволяющих слышать звук до запахов, ведущих в неожиданные места.
К тому же, посетители могли принять участие интерактивной игре, в которой следует использовать вкусовую, осязательную, обонятельную, слуховую и зрительную память.
Организаторы отмечают, что выставка была доступна и для людей с нарушениями мобильности и движения или сенсорными нарушениями. На выставке используется шрифт Брайля, работают экскурсоводы, владеющие жестовым языком, имеются в наличии коляски и вспомогательные элементы безбарьерной среды.Темы: Туризм Бильбао