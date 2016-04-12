Открылся религиозный туристический маршрут «Духовная Майорка»

Майорка решила представить туристам свое религиозное и духовное наследие. Один билет по маршруту «Духовная Майорка» позволит гостям посетить монастыри Сант Франсеск, Сантуари де Кура, Де Льюк, Де ла Реаль и дом-музей Хуниперо Серра.

В своей презентации руководитель программы Рафаэль Дюран сообщил, что это новый вид культурного туризма, который позволит туристам увидеть Майорку с непривычной стороны. Билет будет стоить всего 5 евро, а для пенсионеров, студентов и школьников - 3 евро.

«Проект также призван стать инструментом для распространения нашего наследия и нашей истории. «Духовная Мальорка» будет маршрутом, наполненным эмоциями, историями и настоящими традициями нашего острова», - сказал Дюран во время презентации. По его мнению, места, предлагаемые для посещения, и без дополнительной рекламы являются культовыми.

По словам руководителя программы, она является «туристическим продуктом высокого качества». Он сообщил, что уже достигнуты договоренности с агентствами, туроператорами и гидами. А также разработан сайт spiritualmallorca, где посетители смогут найти всю информацию.