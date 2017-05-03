Отели Мадрида, Барселоны и Майорки признаны лучшими в Испании

Отели Барселоны, Пальмы-де-Майорка и Мадрида признаны лучшими в Испании в рамках присуждения премии Loved by Guests 2017 портала Hoteles.com. Победителей выбрали в соответствии с оценками пользователей портала.

Награды получили более 20 испанских городов, из которых 14 расположены на побережьях Андалусии, Валенсии и Канарских островов. Помимо этого, в исторических Сеговии и Сантьяго-де-Компостела также было отмечено по меньшей мере по одному отелю. Среди городов лидерами по количеству удостоившихся премий отелей стали Барселона (20), Пальма-де-Майорка (7), Мадрид (6), Севилья (6) и Гранада (4).

На глобальном уровне лидерство одержали США, где премии были присуждены 969 гостиницам. Испания с показателем в 70 отелей также вошла в первую пятерку, уступив только Великобритании (171), Италии (153) и Канаде (86). Среди отелей Испании особо выделились относящиеся к категории "Пляж": в этой номинации награду получили 7 гостиниц Андалусии и Канарских островов.

Помимо этого, пять отелей были отмечены в категории "Семья" и еще четыре – в категории "Роскошь". Стоит также отметить, что в каждую из категорий попала по меньшей мере одна испанская гостиница.

"Премия Loved by Guests присуждается отелям, которым удалось обеспечить своим клиентам уникальный опыт, достойный того, чтобы поделиться им на сайте Hoteles.com", -отметила вице-председатель компании в регионе EMEA Исабель Пинсон. "В последнее время оценки пользователей становятся важны как никогда: при бронировании гостиницы многие путешественники ориентируются в большей степени на мнения других клиентов, нежели на традиционную систему звезд", - заключила Пинсон.